Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’de son bir hafta görülen vakaların yaş gruplarındaki dağılımına ilişkin verileri paylaştı. Ayrıca son toplantıda alınan 3. doz aşılarını (Hatırlatma dozu) yaptıranlara karantina uygulanmaması kararına devam edileceğini belirtti.

3. DOZ AŞI OLANLAR KARANTİNAYA GİRMEYECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun son toplantısının ardından yapılan açıklamada, 3. Doz aşısını yeni hatırlatma dozunu yaptıran temaslı vatandaşlara karantina uygulanmayacağı belirtilmişti. 18 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamada bulunana Bakan Koca, bu uygulamaya devam edileceğini belirtti.

Buna göre, 3. doz, hatırlatma dozu yaptıran vatandaşlar temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmayacaklar.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 rehberinin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' bölümüne 'Güncel Dönemde Kovid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları' rehberi eklendi.

Rehbere göre yakın temaslı olup, hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler karantinaya alınmayacak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek, günlük yaşamlarına devam edecek. Bu kişilerde semptom gelişmesi durumunda, semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak. Rehberde, karantina uygulanmasa bile kısmi risk nedeniyle yakın temaslı kişilerin 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Yakın temaslı olup hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız olanlar, 7 gün karantinada kalacak. Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7'nci günde test vermeden karantina sonlandırılacak. Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.

Kovid-19'u asemptomatik veya hafif geçirenler de aşı durumuna bakılmaksızın 7 gün boyunca izolasyona alınacak. 7'nci günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup, son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilerin de kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmesi önem taşıyor.

BAKAN KOCA VAKALARIN YAŞ DAĞILIMINI PAYLAŞTI

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından vakaların yaş dağılımına ilişkin verileri de paylaştı. Günlük vaka sayılarının yarısının halen İstanbul kaynaklı olduğunun altını çizen Bakan Koca, ülkemizde son bir haftada görülen vakaların

Yüzde 13’ünün 12-19 yaş aralığında,

Yüzde 34’ünün 20-34 yaş aralığında,

Yüzde 29’unun 35-49 yaş aralığında,

Yüzde 16’sının 50-64 yaş aralığında ve

Yüzde 8’inin 65 yaş üzerinde olduğunu kaydetti.







