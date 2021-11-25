3. doz aşı randevusunu kimler alabiliyor? Hatırlatma dozu nedir?

Hatırlatma dozu olarak da adlandırılan 3. doz aşı ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Fransa’da uygulanmaya başlamıştı. Türkiye’de ise 3 Kasım tarihi itibariyle belirli gruplardaki vatandaşların 3. doz aşı uygulamalarına başlanıldı….

HATIRLATMA DOZU NEDİR?

Tıp literatüründe “Rapel Dozu” olarak adlandırılan hatırlatma dozu, birçok aşı için zamanla azalan bağışıklık seviyesini yeniden artırarak eski seviyesine ulaştırmak için bir uygulanıyor.

mRNA aşılarının da 6. aydan sonra koruyuculuğunun düştüğü ortaya çıktı. Bu kapsamda BioNTech aşısı olanların hatırlatma dozu yaptırmalarına karar verildi.

Kimi ülkelerde hatırlatma dozu 8-9-10 ayda yapılsa da Türkiye’de 2 doz aşısının üzerinden 6 ay geçenlere üçüncü doz hatırlatma aşısı yapılması kararı alındı.

3. DOZ AŞI RANDEVUSUNU KİMLER ALABİLİYOR?

3. doz aşı randevusu Türkiye’de ilk olarak 60 yaş üstü vatandaşlar, 18-60 yaş arası olup kronik rahatsızlığı bulunanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli meslekleri icra edenlere açılmıştı.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Kasım tarihinde yapılan açıklama ile 3. doz aşı randevuları 18 yaş üzeri tüm vatandaşlara açıldı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ise, 3. doz aşıyı olacak kişilerin 2. doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olması…

3. DOZ AŞI FAYDALI MI?

Ülkede ve dünyada aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, iki doz aşı yaptıranların sayısı Türkiye’de 50 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından 18 yaş üstü tüm vatandaşlara tanınan 3. doz aşı hakkında ise merak devam ediyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar ise 3. dozun etkinliğini ve haliyle gerekliliğini de ortaya koyuyor.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, Covid-19 aşısının 3. dozunun ikincisine oranla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı. Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının 2. ve 3. dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı. Karşılaştırma neticesinde üçüncü doz aşının antikor seviyesinin ikinci aşıya göre 10 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Hastane, sonuçları dikkatli bir şekilde ele aldığını ve önümüzdeki aylarda antikor seviyelerini gözlemlemeye devam edeceğini belirtti.