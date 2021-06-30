Türkiye 3. doz aşılama ne zaman başlıyor? 3. doz aşı kimlere yapılacak?

3. doz aşılama ne zaman başlıyor? 3. doz aşı kimlere yapılacak?

Türkiye

3. doz aşılama ne zaman başlıyor? 3. doz aşı kimlere yapılacak?

Merakla beklenen kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca, koronavirüsle mücadelede 3. doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki, 3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşılama ne zaman başlıyor? İşte detaylar..

30 Haziran 2021, Çarşamba 20:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.Bakan Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.

Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler."diye konuştu.

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