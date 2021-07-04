Türkiye 3. doz aşılamada son durum: Bakan Koca açıkladı

3. doz aşılamada son durum: Bakan Koca açıkladı

Türkiye

3. doz aşılamada son durum: Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan üçüncü doz aşı miktarı saat 22.01 itibarıyla 1 milyon 76 bin 551 oldu.

04 Temmuz 2021, Pazar 23:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için birinci ve ikinci doz aşıların yapılmasına hızla devam edilirken temmuz itibarıyla üçüncü dozların uygulanmasına da başlandı. 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarına 1 Temmuz'da 340 bin 123 üçüncü doz aşı uygulandı. Bu sayı 2 Temmuz'da 836 bin 176'ya yükselirken 3 Temmuz itibarıyla uygulanan toplam üçüncü doz aşı sayısı 996 bin 962 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam üçüncü doz aşı, bugün saat 22.01 itibarıyla ise 1 milyon 76 bin 551'e ulaştı. Ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı ise 52 milyon 657 bin 219 oldu.

AA

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