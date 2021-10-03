Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 27 bin 351 olurken can kaybı ise 194 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi.





İlgili Haberler Kahreden haber! 20 aylık bebek koronavirüse yenik düştü



