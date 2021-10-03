Türkiye 3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Türkiye

3 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 3 Ekim 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

03 Ekim 2021, Pazar 17:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 27 bin 351 olurken can kaybı ise 194 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." dedi.


İlgili Haberler
Kahreden haber! 20 aylık bebek koronavirüse yenik düştü


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Zekâ fışkırıyor
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Türkiye çok dikkatli olmalı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İzmir'de yangın! Otluk alanda çıktı, ormana yayıldı