3 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte, BİM indirimli ürünler listesi
Merakla beklenen 3 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM’de Contigo Termos 219,00 TL’den 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap ise 219,00 TL’den satışa sunuluyor. İşte, bu haftaki BİM indirimli ürünler listesi…
02 Eylül 2021, Perşembe 14:27 Son Güncelleme:
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İndirimli ürünleri takip eden vatandaşların merak ettiği 3 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Geçtiğimiz hafta okul hazırlığına yönelik ürünlerin bulunduğu katalogda bu hafta ev dekorasyonu ve mutfak malzemelerinin çokluğu göze çarpıyor. İşte, 3 Eylül BİM indirimli ürünler listesi.
3 EYLÜL BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
- Fakir Atria Elektrikli Süpürge 699,00
- Contigo Termos 219,00 TL
- Eşofman Altı Kadın-Erkek, 24,90 TL
- 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 219,00 TL
- Aksesuar ve Takı Dolabı 179,00 TL
- Polosmart Mıknatıslı Yuvarlak Telefon Tutucu 19,90 TL
- Polosmart Araç ve Masaüstü Telefon Tutucu 16,90 TL
- Hobi Masası 19,90 TL
- Casilda Home Lüks Alüminyum Kurutmalık 149,00 TL
- Casilda Home Temizlik Seti 39,90 TL
- Toz Alma Aparatı 19,90 TL
- Saplı Faraşlı Fırça 13,90 TL
- Tuvalet Fırçası Çeşitleri 6,50 TL
- Ayakkabı Çekeceği 4,95 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449,00 TL
- Kumtel 40 Litre Mini Fırın 379,00 TL
- Hisar Optima Karnıyarık Tenceresi 149,00 TL
- Hisar Optima Kapaklı Tava 129,00 TL
- Fakir İpli Doğrayıcı 69,90 TL
- Glass in Love Mantar Tıpalı Borosilikat Sürahi 39,90 TL
- Glass in Love Çift Cidarlı Bardak 24,90 TL
- Paşabahçe V-Block 6’lı Su Bardağı 29,90 TL
- Paşabahçe V-Block 6'lı Çay Bardağı 24,90 TL
- Ölçülü Narenciye Sıkacağı 12,90 TL
- Un Eleği 9,90 TL
- Silicolife Silikon Kapak Seti 6’lı 24,90 TL
- Glass in Love Bambu Kapaklı Yağdanlık 39,90 TL
- Kristal Limonluk 7,50 TL
- Basmalı Otomatik Çırpıcı 14,90 TL
- Silicolife Tek Fiyat Silikon Ürünler 6,90 TL
- İnci Askı 5’li 12,90 TL
- Lisanslı Şeffaf Sürpriz Yumurta 9,90 TL
- İnkılap Minik Aktivite Serisi 4,95 TL
- Lisanslı 4‘lü Rozet 7,50 TL
- Kelile ve Dimne’den Masallar 3,50 TL
- Clementoni 1000 Parça Puzzle 39,90 TL
- Articolo Yapboz Halısı 29,90 TL
- Nerf Elite 2.0 Trio Td 3 59,90 TL
- Nerf Alpha Strike Stinger Sd-1 29,90 TL
- Nerf Alpha Strike Fang Qs-4 39,90 TL
- Chef's Pro Blender Seti 189,00 TL
- Fakir Filtre Kahve Makinesi KM 1011 249,00 TL
- Benante Pandalı Sevimli Kupa 49,90 TL
- Benante Kedi Dekorlu Fincan Seti 49,90 TL
- Casilda Home Kare Sunum Tabağı 9,90 TL
- Casilda Home Sunum Tablası 19,90 TL
- Casilda Home 7 Parça Çerezlik Seti 29,90 TL
- Kepçe Altlığı 9,90 TL
- Casilda Home Dikdörtgen Tabak 9,90 TL
- Fakir Erkek Bakım Seti 219,00 TL
- Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL
- Fakir Saç Düzleştirici 79,90 TL
- Çok Amaçlı Kapitone Örtü Tek Kişilik 65,00 TL
- Çok Amaçlı Kapitone Örtü Çift Kişilik 75,00 TL
- Banyo Paspası Seti 29,90 TL
- Casilda Home Lüks Kapitone Yastık 34,90 TL
- Casilda Home 2’li Yastık Alezi 22,90 TL
- Casilda Home Kapitone Yatak Alezi Çift Kişilik 39,90 TL
- Nakışlı Yuvarlak Peçete 5,90 TL
- Yüz Havlusu 16,90 TL
- Dolgulu Kırlent 16,90 TL
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