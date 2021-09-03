Türkiye 3 Eylül koronavirüs tablosu

3 Eylül koronavirüs tablosu

Türkiye

3 Eylül koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

03 Eylül 2021, Cuma 19:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden "PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." mesajıyla tabloyu paylaştı


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