3 genç şemsiyelerini ters çevirerek yağmur suyu topladı

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan üniversite öğrencisi Muhammet Mayda ile lise öğrencileri Berkan Durmuş ve Emir Keserci, kuraklığa ve su israfına dikkat çekmek için şemsiyelerini ters çevirip yağmur suyu topladı. Su israfının çok olduğunu belirten öğrenciler, bu konuda farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yapmak istediklerini söyledi. Son yıllarda kuraklığın çok fazla yaşandığını ve her bir su damlasının da çok kıymetli olduğunu belirten 3 arkadaş, şemsiyelerde biriktirdikleri suları ise farklı yerlerde kullandı.

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Üniversiteye hazırlanan Berkan Durmuş, "Arkadaşlarımızla birlikte ülkemizde ve aslında dünyada da su israfına dikkat çekmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Daha sonra bu ilginç fikir aklımıza geldi. Yağmurun yoğun yağdığı bugün, şemsiyelerimizi alıp dışarı çıktık. Şemsiyelerimizi ters çevirip yağmur suyu topladık. Farkındalık yapmak için bize ilginç gelen bu yöntemle topladığımız suları da çeşitli alanlarda kullanma suyu olarak faydalı hale getirdik. Umarız bu farkındalık su israfına dikkat çeker de herkes suyu dikkatli kullanır. Su hayattır, bizi yaşatır" diye konuştu.

Barış KUL -DHA