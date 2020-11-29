Türkiye 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için uyarı: Corona vakalarını artırabilir

3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için uyarı: Corona vakalarını artırabilir

Türkiye

3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için uyarı: Corona vakalarını artırabilir

Prof. Dr. Saydam, Anadolu'da 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozlarının corona virüsün yayılımı için gerekli doğal ortamı sağlayacağını ve günlük vaka sayılarını artırabileceğini söyledi. Saydam, "Çok ciddi uyarı yapıyorum. Dışarı çıkmayın. Pencere bile açmayın " dedi.

29 Kasım 2020, Pazar 12:27 Son Güncelleme:
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Afrika’da 9 milyon kilometrekarelik Sahra Çölü üzerinden esen rüzgar, yılın bazı dönemlerinde Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına toz bulutları getiriyor. En son Mayıs ayında üç gün etkili olan Sahra tozlarının yine önümüzdeki 3 gün boyunca Anadolu’da da etkili olacağı öğrenildi.

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Çöl tozlarının havadaki bakteri ve virüslerle birlikte Kovid-19 hastalığını yayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, bu konuda uyarılarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, “Çok ciddi uyarı yapıyorum. Sahra Çölü’nden çok yoğun toz çıkışı bekliyoruz. Toz ve bulutlu hava bugün (pazar), Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak. Taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs, çok uzaklara taşınabilir. Bugün özellikle batı bölgelerinde her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın. Hatta pencere bile açmayın” dedi.

‘Vakalar artabilir’

Toz taşınımının gelecek haftada devam edeceğini belirten Prof. Dr. Saydam, “Günlük vaka artışları tahminden çok fazla artabilir. Kontrolümüz dışında gelişen bu olumsuz koşullara karşı her vatandaş korunmalı. Kış nedeniyle doğal atmosferik süreçlerle artacak Sahra tozu taşınımı sadece bizi değil Avrupa’yı da etkiliyor. Aralık ayı tüm Avrupa için maalesef yeni bir kaos olabilir. Çöl tozlarından faydalanın dediğimiz günler yaşamıyoruz. Mart ayından beri uydu aracılığıyla takip ettiğim çöl tozları 6-7 günde etkisini gösterebilir. 2 Kasım’da İsviçre’de yaşanan çöl tozunun ardından vaka sayıları artmıştı” dedi.

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