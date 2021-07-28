Türkiye 3 gün oldu! Yaşlı kadın her yerde aranıyor

3 gün oldu! Yaşlı kadın her yerde aranıyor

Türkiye

3 gün oldu! Yaşlı kadın her yerde aranıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Yadigar Özcan (75) için başta AFAD olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 00:14 Son Güncelleme:
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Turgutlu ilçesi Çepnibektaş Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Yadigar Özcan, 25 Temmuz Pazar günü evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Özcan'ın oturduğu Çepnibektaş Mahallesi başta olmak üzere Irlamaz, Çepnidere ve Çatalköprü mahallelerinde Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve yakınları tarafından arama çalışmaları sürüyor.

AFAD iz sürme köpeğinin de katıldığı çalışmalara drone yardımıyla havadan destek sağlanıyor. 4 mahallede arama çalışmaları sürerken, henüz Özcan'a ait bir ize rastlanmadı. Öte yandan, Özcan'ın bu sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde görüldüğü belirtildi. Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA(DHA)

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