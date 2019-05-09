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3 gün önce kaybolmuştu... Bataklıktan itfaiye kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gün önce kaybolan, bugün düştüğü bataklıkta mahsur olarak bulunan ineği, itfaiye ekipleri kurtardı

09 Mayıs 2019, Perşembe 14:36 Son Güncelleme:
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3 gün önce kaybolmuştu... Bataklıktan itfaiye kurtardı

Mersin Tarsus'ta Rıza Kenarlı 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü.

Döndüğünde bir ineğinin eksik olduğunu fark eden Kenarlı, sazlık ve bataklık bölgelerinde kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak bulamadı. Bugün bir vatandaş ineği, bataklığa saplanmış olarak buldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla inek kurtarıldı. Hayvanına kavuşan Rıza Kenarlı, ekiplere teşekkür etti.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

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