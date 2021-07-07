3 gün sonra düğünü olacaktı! Olayı görenler ihbar etti

Olay, saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Kafkas Caddesi´ndeki yapımı devam 9 katlı binada meydana geldi. Iğdır´da ikinci el otomobil alım- satım işi yapan İlhan Tuncer Filizkıran, bilinmeyen nedenle apartmanın teras katından düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Filizkıran, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Filizkıran, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

3 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan, Iğdır’da 3 gün sonra düğünü olacağı öğrenilen İlhan Tuncer Filizkıran’ın intihar mı ettiği yoksa kazayla mı düştüğü polis tarafından araştırılıyor.

DHA