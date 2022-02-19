3 gün sonra silahla vurulmuş şekilde cansız bedeni bulundu!
Rize İyidere'de babası ile tartıştıktan sonra evden ayrılına Doğan Temiz'in cansız bedeni 3 gün sonra ormanda silahla vurulmuş halde bulundu.
19 Şubat 2022, Cumartesi 16:24 Son Güncelleme:
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Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan Doğan Temiz, evden ayrıldı. Haber alınamayan Temiz için ailesi, jandarmaya başvurdu. Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı.
Tabanca ile vurulduğu belirlenen Temiz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında tabanca bulunan Doğan Temiz'in ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)
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