3 gün süren nefes kesen operasyon! Gri listeye bir çizik daha…

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise operasyonla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde -sözde- Özel Kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı/bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı” bilgisi üzerine, 23 Ekim günü sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında; EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA/SİHA’larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı.

Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde teröristler çıkan çatışmada Gri Kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün’ün de içinde olduğu 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.



