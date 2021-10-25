3 gün süren nefes kesen operasyon! Gri listeye bir çizik daha…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika yaptığı açıklamada çok önemli bir operasyonun bilgisini paylaştı. Bakan Soylu açıklamasında ‘Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri gri kategoride 2 terörist ölü olarak ele geçirildi’ ifadelerini kullandı.
25 Ekim 2021, Pazartesi 15:26 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise operasyonla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde -sözde- Özel Kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı/bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı” bilgisi üzerine, 23 Ekim günü sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında; EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA/SİHA’larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı.
Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde teröristler çıkan çatışmada Gri Kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün’ün de içinde olduğu 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.