3 günde 152 konut sattılar

Türkiye'de en çok konut satışı yapan markalarından Nef, yeni projesi olan 'Nef Ortayaka’nın satışlarına başladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, projede yer alan 548 konutun 152 adedi 3 gün içinde satıldı. Açıklamaya göre 299 bin TL'den başlayan konutların ödemesi 36 ay içinde vade farksız şekilde yapılabiliyor.

57 MİLYON TL CİRO

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu satış hem markamıza hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi. Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde, her dönemde bunun karşılığını görüyorsunuz" diye konuştu.

Timur ayrıca üç günde elde ettikleri 57 milyonTL ciro ile yıl sonu ciro hedefleri olan 1,7 milyar TL’yi gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını belirtti.