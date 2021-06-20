Türkiye 3 günde 30 kilometre yol gitti! Uydudan izleniyor

3 günde 30 kilometre yol gitti! Uydudan izleniyor

Türkiye

3 günde 30 kilometre yol gitti! Uydudan izleniyor

Muğla'da tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılan ve "Talay" ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası, 3 günde yaklaşık 30 kilometre yol gitti.

20 Haziran 2021, Pazar 20:18 Son Güncelleme:
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Marmaris ilçesinde 9 ay kadar önce olta iğnesi ve misina yutarak yaralanan kaplumbağa, Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi.

Merkezde tedavisi tamamlanan ve "Talay" ismi verilen yeşil deniz kaplumbağası, uydu takip cihazı takılarak 3 gün önce doğal yaşam alanına salındı.

Kaplumbağanın ilk gün 10 kilometre mesafe alarak Ekincik Koyu'na ulaştığı tespit edildi. "Talay"ın 3 gün sonunda ise 20 kilometre daha yol katederek Marmaris'in Aksaz mevkisine ulaştığı belirlendi.

DEKAMER'den yapılan açıklamada, tedavisinin ardından TUI Care Foundation desteğiyle uydu izleme cihazı takılan Talay'ın, ülkede izlenecek ilk genç yeşil deniz kaplumbağası olması nedeniyle heyecan uyandırdığı bildirildi.

AA

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