3 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Adıyaman şehir merkezinde kaybolan çocuğun cesedi kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarla içerisinde bulundu.

6 BIÇAK DARBESİ

Çocuğun vücudunda 6 adet bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Hüseyin Nasrullah Çelik’in en son görüldüğü yerde yaptıkları güvenlik kamera çalışmalarında çocuğun M.Ç. isimli şahısla birlikte olduğunu tespit etti. M.Ç. isimli şahsın peşine düşen polis ekipleri, şahsın Antalya’ya gittiğini belirledi. M.Ç.’yi yakalamak için bir taraftan polis ekipleri çalışma başlatırken diğer taraftan polis ve jandarma ekipleri, 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i bulmak için her yeri didik didik aradı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.’yi yakalayarak sorguladı. Yapılan sorguda M.Ç’nin 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i öldürüp tarlaya bırakmasını itiraf etmesi üzerine güvenlik güçleri Çelik’in cesedine ulaştı. Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vahşice öldürülen Çelik’in yakınların hastanede sinir krizleri geçirdi. Cinayetin şüphelisi M.Ç.’nin polis ekipleri tarafından Adıyaman’a getirilmek üzere Antalya’dan yola çıktığı öğrenildi.

İHA