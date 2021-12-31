Türkiye 3 gündür aranıyordu! Köy imamı feci halde buldu

3 gündür aranıyordu! Köy imamı feci halde buldu

Türkiye

3 gündür aranıyordu! Köy imamı feci halde buldu

Bolu’nun Gerede ilçesinde, 3 gündür ailesinin haber alamadığı inşaat işçisi Metin Özalp (59), köy imamı tarafından dere yatağında ölü bulundu.

31 Aralık 2021, Cuma 18:38 Son Güncelleme:
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Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri Özalp´i bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada Hacılar köyü imamı Cuma namazından döndüğü sırada köyün yakınından geçen Markuşlar Deresi yatağında bir erkek cesedi gördü. İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, dere yatağında bulunan kişinin 3 gündür kayıp olan Metin Özalp olduğunu belirledi. Dereden çıkarılan Özalp´ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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