3 gündür aranıyordu! Köy imamı feci halde buldu

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri Özalp´i bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada Hacılar köyü imamı Cuma namazından döndüğü sırada köyün yakınından geçen Markuşlar Deresi yatağında bir erkek cesedi gördü. İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, dere yatağında bulunan kişinin 3 gündür kayıp olan Metin Özalp olduğunu belirledi. Dereden çıkarılan Özalp´ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA