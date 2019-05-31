3 gündür kayıp olan Ayşe arkadaşının evinde bulundu

Tosmur Mahallesi'nde ailesiyle oturan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı, 28 Mayıs Salı günü saat 21.00 sıralarında arkadaşıyla gezeceğini söyleyerek, evden çıktı ve bir daha dönmedi.

Meraklanan aile bireyleri, kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi.

Başvuru üzerine harekete geçen polis, kayıp kızın bir arkadaşının evinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine öğle saatlerinde belirlenen adrese giden ekipler, Ayşe Tarakçı'yı buldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Gezmek için evden ayrıldıktan sonra arkadaşında kaldığı öğrenilen kız, polis merkezindeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

DHA