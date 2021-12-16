3 günlük fiyatı cep yakıyor! Kartalkaya...

Hürriyet yazarı Orkun Ün, kış turizminin cep yakan fiyatlarını köşesine taşıdı. Ün'ün yazısı şöyle...

Otellerin çoğunda yer kalmadı.

Geçen sene aynı dönemde bir otelin ‘Chalet’, yani dağ evi konseptindeki 4 günlük oda fiyatını yazmıştım. 307 bin liraydı. Aynı otelin fiyatlarına baktım. Bu sene 3 gecelik fiyat 450 bin lira.

Yani geceliği 150 bin lira.

Evet büyük bir mini-barınız var hem de ücretsiz ancak ücretsiz olan sadece o...

Otelden çıkış yaparken yüklü bir ekstrayla da karşılaşıyorsunuz.

Siz o 3 gecenin fiyatına 500 bin lira deyin.

Otellerdeki odaların durumuna baktığımızda ortaya ‘alan memnun satan memnun’ vakası çıkıyor.

Çünkü odaların tamamı günler öncesinden dolmuş.

“Sana ne kardeşim millet talep gösteriyor” derseniz, belki haklısınız... Ama ne gerek var?

Neden?

3 gün için çok fazla değil mi bu fiyat?

Ne vadediyor olabilirsiniz?

Hangi yemekleri sunuyor olabilirsiniz?

Nasıl yataklarda misafirlerinizi ağırlıyor olabilirsiniz?

3 ay sezonunuz var diye illa böyle ağır bir fiyat politikası uygulamak zorunda değilsiniz sanki?

Haksız mıyım?