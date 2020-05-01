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Türkiye 3 günlük kısıtlama öncesi şırdancılara akın ettiler

3 günlük kısıtlama öncesi şırdancılara akın ettiler

Türkiye

3 günlük kısıtlama öncesi şırdancılara akın ettiler

Adana’da corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına saatler kala vatandaşlar şırdancılara akın etti.

01 Mayıs 2020, Cuma 01:50 Son Güncelleme:
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Adana’nın en çok tüketilen lezzetlerinden birisi olan şırdana sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun ilgi gösterildi. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana’da 3 günlük uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar soluğu şırdancılarda aldı. Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, şırdancıların önlerinde kuyruk oluşturdu. Sırası gelen vatandaşlar şırdanlarını paket yaptırıp evlerine götürdü.

"Adanalılar şırdandan vazgeçemiyor"

Şırdancı Emin Kertiş, "Adanalılar şırdandan vazgeçemiyor. Yoğun satışlarımız, gel al götür ve paket şeklinde servislerimiz var. Yasak geldiği günlerde, insanlar şırdanlarını dolaplarına koyuyorlar. Daha sonra evlerinde ısıtıp yiyorlar" dedi.


İHA

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