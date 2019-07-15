3 günlük tatilde Kapadokya'ya turist yağdı

Türkiye’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, 3 günlük tatil nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı

15 Temmuz 2019, Pazartesi 17:26 Son Güncelleme:
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3 günlük tatilde Kapadokya'ya turist yağdı

Peribacaları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya, 3 günlük tatilde yoğun ilgi gördü.

Bölgede turist hareketliliği, geçen cuma akşamından itibaren başladı. Aileler, seyahat acentaları başta olmak üzere özel araçlarıyla Kapadokya bölgesine akın etti.

Konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Ziyaretçiler, bölgenin tarihi ve turistik merkezlerini gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA


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