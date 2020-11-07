Şehrin sevilen simalarından Şekercizade Muammer Palamut, meslek hayatıyla ilgili çekilen ve yaşamını renkli üslubuyla anlattığı 'Bir Amasya Hatıratı' adlı belgeselin yayınlanmasından yaklaşık üç hafta sonra zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tetkiklerinde korona virüse yakalandığı belirlenen evli ve 4 çocuk babası Palamut, 3 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü görevinde de bulunan Palamut, kılınan cenaze namazının ardından Memi Dede Mezarlığı'nda defnedildi. 68 yaşındaki Muammer Palamut'un belgeseli, Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Amasya Kent Araştırmaları Merkezi" projesi kapsamında çekilmişti.

Konserler vermişti

Palamut, sadece Amasya ve çevresinde değil Türkiye'nin birçok kentinde konserler vermişti. Amasya Belediyesi Konservatuvarı, davudi sesi ve tamburuyla dikkat çeken Palamut'un döneminde altın günlerini yaşamıştı.

Üç hafta önce belgeseli çekilmişti... Usta isim de corona virüse yenik düştü. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Palamut'un ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Sarı'nın mesajı şöyle:

Belediye konservatuarımızın eski müdürlerinden Muammer Palamut' u kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, kıymeli ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz.

İHA