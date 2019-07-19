3 hafta sonra barıştılar

Özcan Deniz (47) kendinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile Mart 2018’de evlenmişti. Nikah masasına oturduğunda 7 aylık hamile olan Feyza Aktan, mayısta oğulları Kuzey’i dünyaya getirmişti.

Ne var ki çift, 26 Haziran’da tek celsede boşanmıştı. Ayrılığa neden olarak; şiddetli geçimsizlik ve evliliğin birliğinden temelinden sarsılması gösterilmişti.

BİR ŞANS DAHA

Özcan Deniz’in boşanmalarına rağmen eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam ettiğini POSTA geçtiğimiz hafta yazmıştı.

Önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz aylık 12 bin 500 TL nafaka verdiği Feyza Aktan ile Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi. El elelerdi.

Eski karı-kocanın aralarındaki sorunları çözdüğü, birbirlerine bir şans daha tanıdıkları söylendi. Özcan Deniz ile Feyza Aktan akşam da Bodrum’daki Sait Balık’ta yemek yedi.

ALİ KESER/ POSTA