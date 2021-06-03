Düğünlerin de başlamasıyla birlikte altın fiyatları daha fazla yakından takip ediliyor. Hem hediyelik hem de yatırım amaçlı kullanılan gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik altın piyasasının başrollerinde yer alıyor. 3 Haziran altın fiyatları ile birlikte tüm altın çeşitlerinin alış ve satış fiyatları burada!

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne %0,23 oranında değer kaybıyla başladı. 525,65 TL’den alınırken, 525,65 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın düne göre %0,34 oranında düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 844,00 TL’den alınırken, 867,00 TL’den satılıyor.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik de güne düşüşle başlayanlar arasında yer alıyor. %0,22 oranında değer kaybı yaşayan 22 ayara bilezik sabah saatlerinde 473,07 TL’den alınırken, 505,37 TL’den satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını %1,29 oranında değer artışıyla 3.482,00 TL’den alınırken, 3.535,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın sabah saatlerinde %0,29 oranında düşüş yaşadı, 1.678,00 TL’den alınırken, 1.734,00 TL’den satılıyor.





Tam altın ne kadar?

Tam altın güne %1,35 oranında yükselişle başladı, 3.364,31 TL’den alınırken, 3.430,51 TL’den satılıyor.

18 ayar altın ne kadar?

18 ayar altın 383,90 TL’den alınırken, 383,97 TL’den satılıyor.

14 ayar altın ne kadar?

14 ayar altın 287,79 TL’den alınırken, 344,84 TL’den satılıyor.