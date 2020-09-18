Türkiye 3 il için sağanak yağış uyarısı

3 il için sağanak yağış uyarısı

Türkiye

3 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından Trabzon, Rize ve Artvin için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

18 Eylül 2020, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

Yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2021 İstanbul’da metro yılı olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu ile ‘Beyin Fırtınası’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük