3 ilde eğitime ara verildi

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul, Bursa ve Yalova'daki tüm okullarda eğitime ara verildi

26 Eylül 2019, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
A A
3 ilde eğitime ara verildi

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı. 

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Bursa'da eğitime ara verildi

Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bu haberi de okudularİstanbul ve çevresinde kaydedilen son depremler listesi

Bu haberi de okudularİstanbul'da deprem

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...