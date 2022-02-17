Türkiye 3 ilde terör operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

3 ilde terör operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Türkiye

3 ilde terör operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

Van merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

17 Şubat 2022, Perşembe 18:47 Son Güncelleme:
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıldönümü olan 15 Şubat döneminde gerçekleşmesi muhtemel eylemlerin önlenmesi, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik müşterek çalışma yapıldığı belirtildi.


Açıklamada, “6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından 14 Şubat 2022 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli 3 ilde (Van, Hakkari, Şırnak), 12 hedef şahsa yönelik icra edilen operasyonda yakalanan 12 şahıstan 4’ü tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

VAN (İHA)

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