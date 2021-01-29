3 isim CHP'den istifa etti
Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiklerini duyurdu.
29 Ocak 2021, Cuma 17:35 Son Güncelleme:
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CHP'nin 3 milletvekili geçtiğimiz günlerde TBMM içerisinde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz salı günü grup toplantısının ardından akşam saatlerinde ve ardından Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirmişti. 3 milletvekili parti içerisindeki rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi.
Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyecekleri merak konusuydu ve ilk olarak İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi kısa bir süre önce Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den istifa ettiğini duyurdu ve çıkarlar karşısında boyun eğmediğini söyledi.