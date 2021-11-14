Dünya 3 kar leoparı koronavirüsten öldü

3 kar leoparı koronavirüsten öldü

Dünya

3 kar leoparı koronavirüsten öldü

ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, dün 3 kar leoparının Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonrasında öldüğünü duyurdu.

14 Kasım 2021, Pazar 22:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yetkililer yazılı yapılan açıklamada “Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki üç kar leoparının Kovid-19’un komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz” denildi.

KORONAVİRÜS OLAN 2 KAPLAN TAMAMEN İYİLEŞTİ

Yetkililer ayrıca Sumatra kaplanları olarak bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların ise tamamen iyileştiğini belirtti. Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesindeki Kovid-19 vakaları konusunda Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Merkezi (CDC) ile yakın çalışıldığı ifade edildi.

ABD (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Başkan Joe Biden'a büyük şok! Giderek azalıyor..