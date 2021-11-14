3 kar leoparı koronavirüsten öldü
ABD’nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, dün 3 kar leoparının Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonrasında öldüğünü duyurdu.
14 Kasım 2021, Pazar 22:40 Son Güncelleme:
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Yetkililer yazılı yapılan açıklamada “Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki üç kar leoparının Kovid-19’un komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz” denildi.
KORONAVİRÜS OLAN 2 KAPLAN TAMAMEN İYİLEŞTİ
Yetkililer ayrıca Sumatra kaplanları olarak bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların ise tamamen iyileştiğini belirtti. Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesindeki Kovid-19 vakaları konusunda Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Merkezi (CDC) ile yakın çalışıldığı ifade edildi.
ABD (DHA)
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