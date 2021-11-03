Yatırımcıları gözü 3 Kasım Çarşamba sabahında dolar fiyatlarına çevrildi. FED faiz kararları ve ekim ayı enflasyon rakamlarının dolar/TL kuruna etki etmesi beklenirken, bugün dolar yönünü yukarı çevirdi. Euro ve sterlin de 3 Kasım 2021 Çarşamba sabahında değer artışı yaşamaya devam ediyor…

3 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

ABD doları alış: 9,6217 TL

ABD doları satış: 9,6245 TL

1 EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,1484 TL

Euro satış: 11,1604 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?