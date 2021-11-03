Ekonomi Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 3 Kasım 2021 dolar bugün kaç TL? 3 Kasım güncel döviz kuru
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 3 Kasım 2021 dolar bugün kaç TL? 3 Kasım güncel döviz kuru

Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 3 Kasım 2021 dolar bugün kaç TL? 3 Kasım güncel döviz kuru

Ekonomi

Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 3 Kasım 2021 dolar bugün kaç TL? 3 Kasım güncel döviz kuru

3 Kasım 2021 Çarşamba sabahında güncel dolar ve euro fiyatları yakından takip ediliyor. Ekim ayında hızlı bir yükselişle rekor seviyeye ulaşan dolar, kasım ayıyla birlikte yatay bir seyirde devam ediyor. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte, 3 Kasım güncel döviz kuru…

03 Kasım 2021, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yatırımcıları gözü 3 Kasım Çarşamba sabahında dolar fiyatlarına çevrildi. FED faiz kararları ve ekim ayı enflasyon rakamlarının dolar/TL kuruna etki etmesi beklenirken, bugün dolar yönünü yukarı çevirdi. Euro ve sterlin de 3 Kasım 2021 Çarşamba sabahında değer artışı yaşamaya devam ediyor…

3 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU

1 DOLAR NE KADAR?

  • ABD doları alış: 9,6217 TL
  • ABD doları satış: 9,6245 TL

1 EURO NE KADAR?

  • Euro alış: 11,1484 TL
  • Euro satış: 11,1604 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

  • Sterlin alış: 13,0648 TL
  • Sterlin satış: 13,1303 TL

 

 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Emeklilik tarihiniz 5 Mayıs 2029
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Bilal Emin Turan
Eve değer katıyor, para cepte kalıyor! Enerji israfına 'Yalıtım'lı önlem
Bilal Emin Turan
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Özlem Denizmen
29 adımda finansal özgürlük
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kripto parada NFT yatırımcıların yeni gözdesi!