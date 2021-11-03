Dolar, euro ve sterlin ne kadar? 3 Kasım 2021 dolar bugün kaç TL? 3 Kasım güncel döviz kuru
3 Kasım 2021 Çarşamba sabahında güncel dolar ve euro fiyatları yakından takip ediliyor. Ekim ayında hızlı bir yükselişle rekor seviyeye ulaşan dolar, kasım ayıyla birlikte yatay bir seyirde devam ediyor. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte, 3 Kasım güncel döviz kuru…
03 Kasım 2021, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
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Yatırımcıları gözü 3 Kasım Çarşamba sabahında dolar fiyatlarına çevrildi. FED faiz kararları ve ekim ayı enflasyon rakamlarının dolar/TL kuruna etki etmesi beklenirken, bugün dolar yönünü yukarı çevirdi. Euro ve sterlin de 3 Kasım 2021 Çarşamba sabahında değer artışı yaşamaya devam ediyor…
3 KASIM 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURU
1 DOLAR NE KADAR?
- ABD doları alış: 9,6217 TL
- ABD doları satış: 9,6245 TL
1 EURO NE KADAR?
- Euro alış: 11,1484 TL
- Euro satış: 11,1604 TL
1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?
- Sterlin alış: 13,0648 TL
- Sterlin satış: 13,1303 TL
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