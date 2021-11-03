3 Kasım gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları 3 Kasım sabahında küçük çaplı düşüşüne devam ediyor. Dün sabah güne değer artışı ile başlayan altın, gün içindeki dalgalı seyrinin ardından bu sabah da düşüş yaşadı. Peki, 3 Kasım gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları…
03 Kasım 2021, Çarşamba 08:42 Son Güncelleme:
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3 Kasım Çarşamba gram altın yüzde 0,37, çeyrek altın ise yüzde 0,33 oranında değer kaybederken, 22 ayar bilezikte bu oran yüzde 0,41’i buldu. Bu düşüşün ardından gram altın 550 TL seviyesinin altına inerken, çeyrek altın 900 TL seviyesinde kaldı. İşte, 3 Kasım altın fiyatları…
3 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 549,84 TL
- Gram altın satış fiyatı: 549,93 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 875,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 900,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 1.749,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 1.811,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 3.506,26 TL
- Tam altın satış fiyatı: 3.575,12 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.631,00 TL
- Cumhuriyet satış fiyatı: 3.686,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 494,74 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 513,87 TL
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