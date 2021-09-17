Türkiye 3. katta korku dolu dakikalar! Ekipler teyakkuza geçti, mahalleli yardıma koştu

3. katta korku dolu dakikalar! Ekipler teyakkuza geçti, mahalleli yardıma koştu

Türkiye

3. katta korku dolu dakikalar! Ekipler teyakkuza geçti, mahalleli yardıma koştu

Diyarbakır´da evine girmek isteyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etmesi üzerine hırsızın içeride olduğu şüphesiyle polisi aradı. Harekete geçen ekiplere mahalleli de yardım ederek kapıyı kazma ve çekiçle kırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

17 Eylül 2021, Cuma 22:43 Son Güncelleme:
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Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi´nde bulunan 5 katlı binanın 3´üncü katında yaşandı. Evine girmek için oturduğu binaya gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etti. Kapıyı açamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen ekipler mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Sokak içerisinden el fenerleriyle binanın dışını kontrol etti.

Ekiplere mahalleli de destek verdi. Mahallelinin de kısa sürede toplanması üzerine bina içerisinde kapıyı açmak için büyük çaba sarf edildi. Kazma ve çekiçle açılmaya çalışılan o anlar ise kameraya yansıdı.

Polis ekiplerince evin kapısı açılarak arama yapıldı. Evde yapılan aramada kimsenin olmadığı belirlenirken, kapı kilidiyle oynandığını görüldü. Polis mahallede uzun süre bekleyerek devriye görevi yaptı.

DHA

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