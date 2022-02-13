Türkiye 3 kişilik ailede üçünün de soyadı farklı! 'Kızım sorun yaşamasın'

3 kişilik ailede üçünün de soyadı farklı! 'Kızım sorun yaşamasın'

Türkiye

3 kişilik ailede üçünün de soyadı farklı! 'Kızım sorun yaşamasın'

2015’te Murat Kaymaz ile evlenen Avukat Ayça Özdoğan, şu an 6 yaşında olan kızlarına koruyucu aile olduklarında, kendi bekârlık soyadını kullanmaya başladı. İşte koruyu aileden örnek davranış...

13 Şubat 2022, Pazar 09:53 Son Güncelleme:
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Avukat Özdoğan, koruyucu aile oldukları kızlarının kendisini dışlanmış hissetmemesi için dava yoluyla bekârlık soyadını aldı. Böylece 3 kişilik aile 3 ayrı soyadı taşımaya başladı.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin aldığı ve ilk olma niteliği taşıyan kararla aynı ailede 3 ayrı Soyadı olmasının hikâyesi şöyle yaşandı. Avukat Ayça Özdoğan, 2015’te Murat Kaymaz ile evlendi. O tarihte hukuken bekârlık soyadını kullanma imkânı olmayan Özdoğan, Kaymaz soyadını aldı. Çift, 2018 yılında da şu an 6 yaşında olan kızlarına Koruyucu Aile oldu.

Mevzuat gereği çocuk, biyolojik ailesinin soyadını taşımaya devam etti. Avukat anne, küçük kızlarının, soyadlarının farklı olması nedeniyle ileride sorun yaşamaması için soyadını değiştirme davası açtı. İstanbul 10. Aile Mahkemesi de davayı kabul etti. Mahkeme, avukat annenin evlilik soyadı olan Kaymaz yerine evlenmeden önceki bekârlık soyadı olan Özdoğan’ı kullanmasına ve nüfus kayıtlarına tesciline hükmetti.

Avukat Ayça Özdoğan

KIZIM SORUN YAŞAMASIN

Avukat Özdoğan Hürriyet’e kararla ilgili olarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bizim yola çıkışımız, kızımızın soyadının bizlerden farklı olduğunu anlaması halinde bunun onun açısından bir sorun çıkarmaması ve kendini ailenin dışında hissetmemesini istememiz oldu. Çocuğumuz 4 yaşında iken bir hastanede görevli, kızımızın adını ve soyadını okuduğunda ‘Benimki niye farklı’ diye sordu. O gün davayı açmayı düşündüm. Biz aileyi aile yapan şeyin soybağı ile soyadı olmadığını yaşayarak gördük.”

(Kaynak: Hürriyet- Oya Armutçu)

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