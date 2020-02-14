3 kuşak da aynı gelinliği giydi

Natalie Nicolson ve Nathan Suits, 10 yıllık arkadaşlıklarını evliliğe taşıma kararı aldı. Meksika'da tanışan çift, aralarında mesafeler olmasına rağmen, birlikte olmaktan vazgeçmedi. Birkaç yıl sonra, Sevgililer Günü'nde uzun bir mesajla duygularını açan Suits, daha sonra California'ya taşındı. Suits'in Nicolson'ın yanına taşınmasının ardından, mutlu son kaçınılmaz oldu. Evlilik teklifinin ve nişanın ardından sıra gelinlik seçimine gelmişti. Nicolson'ın modern bir gelinlik giyeceğini düşündü herkes.

Insider'a konuşan Natalie Nicolson, 'Annem ve kardeşimle tüm gelinlik mağazalarına girerek gelinlik aradım. Satın almak istediklerim vardı ama bana mükemmel hissettirmediler. Annem, büyük annemin gelinliğinin hala dolapta olduğunu söyledi. Başlangıçta bu fikri reddettim çünkü iki parça ya da tulum şeklinde modern bir gelinlik arıyordum' dedi.





Nicolson'ın büyük annesi, 1955 yılında bu gelinliği giymişti. Bonwit Teller marka gelinliği daha sonra, 1984'te evlenen annesi de giymişti. Nicolson, henüz 12 yaşındayken bu gelinliği denemiş ve sevmişti.Ancak, elbiseyi kendi düğüne giyme fikrine karşıydı.

'Beni etkileyen bir şeyi giymek daha iyi olur diye düşündüm' diyen Nicolson, kendi düğününde de yadigar gelinliği giydi. Gelinlik Nicolson'a tam oldu ve hiç tadilat yaptırma gereği hissetmedi.

Natalie Nicolson, 'Moda trendleri gelir ve geçer. Düğünüm için modern bir tasarım giyme ihtimalim çok yüksekti ama bu gelinlik kadar zamansız bir parça giydiğim için asla pişman değilim' diyor.







