Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz 3 malzemeli kolay lavaş tarifi, bağımlılık yapacak kadar güzel bir lezzet. Peki, 3 malzemeyle lavaş nasıl yapılır? Kolay lavaş tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

3 MALZEMELİ LAVAŞ TARİFİ

3 malzemeli lavaş malzemeler

6 su bardağı un

1,5 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

3 MALZEMELİ LAVAŞ YAPILIŞI

Uygun bir kaba un ve tuzu alıp karıştırarak orta kısmı çukurlaştırın.

Ardından çukur kısma sıvı yağ ve sıcak suyu ilave edin. Kenarlardaki hamuru yavaş yavaş suya katarak yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam edin.

Hamura un serpili tezgaha alıp toparlayın.

Streç filmden bir parça alın. Hamuru ortasına yerleştirerek iyice sarın ve 20 dakika kadar dinlenmesi için bekletin.

Sürenin sonunda hamuru tezgaha alarak önce ikiye kesin. Daha sonra toplamda 16 eşit parça olacak şekilde bölün.

Hamur parçalarını elimizde yuvarlayarak beze haline getirin. Her bir bezeyi un serpili tabağa dizin.

Bu arada bezelerin kurumaması için üzerlerini temiz bir bez ile kapatın.

Bezelerden birini alarak oklavayla açmaya başlayın. Yapışmaması için tezgaha ya da hamurun üzerine her seferinde biraz un serpin.

Bezeleri tavanın boyutunda açtıktan sonra hamurun fazla ununu alın ve yağsız tavaya yerleştirin.

Altı kızarıp üzeri hafif hafif göz göz olmaya başlayınca tersini çevirerek pişirmeye devam edin. Tüm bezeler bitinceye kadar lavaşları hazırlayıp tavada pişirmeye devam edin. Lavaşları temiz bir bez arasında bekletin.

En son ekmeklerin altına ve üstüne sprey şişeyle su sıkın. Ardından üzerlerini temiz bir bezle örtün.



