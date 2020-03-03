3 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 09.00: Neler Oluyor Hayatta?

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta?’, hafta içi her sabah canlı olarak izleyici ile buluşuyor. Programda, gündeme ve insana dair her konu sağduyulu bir şekilde ele alınıyor.

Kanal D 20.00: Hekimoğlu

Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: İş insanı Vahap Ergün, hastanenin yeni yönetim kurulu başkanı olur. Hekimoğlu, Vahap Bey’in dikkatini çeker. Öte yandan genç ve başarılı CEO Sevgi, hastaneye yatırılır. Durumu kötüleşen genç kadına kalp nakli yapılması gerekir. Hekimoğlu, Sevgi’yi iyileştirmek için büyük bir mesleki risk alır.

CNN TÜRK 20.45: Başak Şengül ile Akıl Çemberi

‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib süreci ele alınacak. Programa; diplomasi tarihçisi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, akademisyen-yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer, gazeteciler Ceyhun Bozkurt ve Hasan Öztürk konuk olacak.

SHOW TV 20.00: Ramo

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Ramo, Süleyman’ı alıp bir yolculuğa çıkar. Çatışmada kardeşi ölen Alpay, karşı saldırıya geçer. Yavuz, savaş başlatan Ramo’ya artık yanında olmayacağını söyler. Ramo, operasyonlar sırasında kurtaramadığı kardeşi Fatoş’un peşine düşer. Sibel, Ramo’ya yardım eder.

TV8 20.00: Survivor Ünlüler-Gönüllüler

Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar ödülü kazanmak için ter dökecek. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak ve yarışmaya veda eden isim belli olacak.

FOX 20.00: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Fatih Artman.

Yönetmen: Onur Ünlü.

Cingöz Recai, yıllar sonra yeni bir soygun için sahalara döner. Ama bu soygunu ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşır. Yıllardır aradığı Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır.

3 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz





3 Mart 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu





3 Mart 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yerli dizi/sinema





3 Mart 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Hayat Sevince Güzel

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Cingöz Recai





3 Mart TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:55 İncir Ağacı

06:55 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'Te 3 Tarih





3 Mart 2020 Salı TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

11:00 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





3 Mart 2020 Salı Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo





3 Mart 2020 Kanal 7 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





3 Mart 2020 Salı a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



