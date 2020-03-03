3 Mart 2020 Salı günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
3 Mart 2020 Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor. Dizi ve programlar arasından hangisinin daha çok izleneceği ayrı bir merak konusu olurken izleyiciler günlerini izleyeceği yayınlara göre planlayıp geç kalmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 3 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
03 Mart 2020, Salı 09:08 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Mart 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 09.00: Neler Oluyor Hayatta?
Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta?’, hafta içi her sabah canlı olarak izleyici ile buluşuyor. Programda, gündeme ve insana dair her konu sağduyulu bir şekilde ele alınıyor.
Kanal D 20.00: Hekimoğlu
Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’nda: İş insanı Vahap Ergün, hastanenin yeni yönetim kurulu başkanı olur. Hekimoğlu, Vahap Bey’in dikkatini çeker. Öte yandan genç ve başarılı CEO Sevgi, hastaneye yatırılır. Durumu kötüleşen genç kadına kalp nakli yapılması gerekir. Hekimoğlu, Sevgi’yi iyileştirmek için büyük bir mesleki risk alır.
CNN TÜRK 20.45: Başak Şengül ile Akıl Çemberi
‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, Bahar Kalkanı Harekatı ve İdlib süreci ele alınacak. Programa; diplomasi tarihçisi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, akademisyen-yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer, gazeteciler Ceyhun Bozkurt ve Hasan Öztürk konuk olacak.
SHOW TV 20.00: Ramo
Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum ve Yiğit Özşener’in oynadığı ‘Ramo’da: Ramo, Süleyman’ı alıp bir yolculuğa çıkar. Çatışmada kardeşi ölen Alpay, karşı saldırıya geçer. Yavuz, savaş başlatan Ramo’ya artık yanında olmayacağını söyler. Ramo, operasyonlar sırasında kurtaramadığı kardeşi Fatoş’un peşine düşer. Sibel, Ramo’ya yardım eder.
TV8 20.00: Survivor Ünlüler-Gönüllüler
Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in ilk bölümünde ödül oyunu oynanacak. Takımlar ödülü kazanmak için ter dökecek. Oyunun ardından ada konseyi toplanacak ve yarışmaya veda eden isim belli olacak.
FOX 20.00: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Fatih Artman.
Yönetmen: Onur Ünlü.
Cingöz Recai, yıllar sonra yeni bir soygun için sahalara döner. Ama bu soygunu ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşır. Yıllardır aradığı Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır.
3 Mart 2020 Salı ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
3 Mart 2020 Salı KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
3 Mart 2020 Salı STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yerli dizi/sinema
3 Mart 2020 Salı FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Hayat Sevince Güzel
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Cingöz Recai
3 Mart TRT 1 2020 Salı Yayın Akışı
05:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:55 İncir Ağacı
06:55 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'Te 3 Tarih
3 Mart 2020 Salı TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
11:00 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
3 Mart 2020 Salı Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
3 Mart 2020 Kanal 7 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
3 Mart 2020 Salı a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla