Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 22.00: Çok Güzel Hareketler 2

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.

Teve2 19.45: Kelime Oyunu

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, ay finali ile ekrana gelecek. Nisan ayının hafta birincileri; Buse Hanım, Melike Hanım, Yaren Hanım, Ozan Bey ve Ersin Bey, sorulan kelimeleri bulmak için kıyasıya rekabet edecek.

CNN TÜRK 10.00: Hafta Sonu

POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ve Rus televizyoncu Maria Gladkikh konuk olacak. Programda, Türkiye’nin salgın sürecinde aldığı ekonomik önlemler ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler ele alınacak.

Sinema Ekranı

KUNG-FU PANDA 2 KANAL D / 20.00 ANİMASYON

Yön: Jennifer Yuh Nelson

En iyi aile filmleri arasında gösterilen ‘Kung Fu Panda’ serisinin 2’nci filmi Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Kötü bir adam, gizli silahıyla Çin’i ve kung-fu’yu yok etmek ister. Po önderliğindeki ekip, Çin’e doğru yola çıkar fakat silahı nasıl durduracaklarını bilemezler. Po, geçmişini düşünmeye başlar ve esrarengiz güçleri ortaya çıkar.





ATV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Hayalet Avcıları

23:15 Babam





KANAL D 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

15:00 Arda ile Omuz Omuza

15:45 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kung Fu Panda 2

22:00 Çok Güzel Hareketler 2





STAR TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 Hayat Bazen Tatlıdı

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Güzel Köylü





FOX TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Bizim İçin Şampiyon

23:45 Çalgı Çengi





TRT 1 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:05 Kuşlarla Yolculuk

06:35 Küçük Hanımefendi

08:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:40 Diriliş "Ertuğrul"

13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

13:50 Hacı Arif Bey

14:50 Kuşlarla Yolculuk

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber 1

8:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:45 Dengi Dengine

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:45 Kuşlarla Yolculuk





TV8 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Yerli Sinema

12:15 Yerli Sinema

14:15 Survivor

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Son Hıçkırık

16:15 Güldüy Güldüy Show

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Neşeli Günler

22:15 Mavi Boncuk

23:10 Buz Depremi















