3 Mayıs TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? KanalD, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 3 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
03 Mayıs 2020, Pazar 09:07 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Mayıs 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 22.00: Çok Güzel Hareketler 2
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, en beğenilen skeçlerinden oluşan kolaj bölümü ile ekrana gelecek. BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncuları, yazıp sahneledikleri skeçlerle izleyenleri çok güldürecek.
Teve2 19.45: Kelime Oyunu
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, ay finali ile ekrana gelecek. Nisan ayının hafta birincileri; Buse Hanım, Melike Hanım, Yaren Hanım, Ozan Bey ve Ersin Bey, sorulan kelimeleri bulmak için kıyasıya rekabet edecek.
CNN TÜRK 10.00: Hafta Sonu
POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ve Rus televizyoncu Maria Gladkikh konuk olacak. Programda, Türkiye’nin salgın sürecinde aldığı ekonomik önlemler ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler ele alınacak.
Sinema Ekranı
KUNG-FU PANDA 2 KANAL D / 20.00 ANİMASYON
Yön: Jennifer Yuh Nelson
En iyi aile filmleri arasında gösterilen ‘Kung Fu Panda’ serisinin 2’nci filmi Kanal D’de yayınlanacak. Özeti şöyle: Kötü bir adam, gizli silahıyla Çin’i ve kung-fu’yu yok etmek ister. Po önderliğindeki ekip, Çin’e doğru yola çıkar fakat silahı nasıl durduracaklarını bilemezler. Po, geçmişini düşünmeye başlar ve esrarengiz güçleri ortaya çıkar.
ATV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
10:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Hayalet Avcıları
23:15 Babam
KANAL D 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
15:00 Arda ile Omuz Omuza
15:45 Çarkıfelek
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kung Fu Panda 2
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 Hayat Bazen Tatlıdı
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Güzel Köylü
FOX TV 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Bizim İçin Şampiyon
23:45 Çalgı Çengi
TRT 1 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
06:03 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:05 Kuşlarla Yolculuk
06:35 Küçük Hanımefendi
08:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:40 Diriliş "Ertuğrul"
13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13:50 Hacı Arif Bey
14:50 Kuşlarla Yolculuk
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber 1
8:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:45 Dengi Dengine
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:45 Kuşlarla Yolculuk
TV8 3 Mayıs 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Yerli Sinema
12:15 Yerli Sinema
14:15 Survivor
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 3 Mayıs 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Son Hıçkırık
16:15 Güldüy Güldüy Show
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Neşeli Günler
22:15 Mavi Boncuk
23:10 Buz Depremi