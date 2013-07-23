Yemek 3 metrelik pide 200 liraya satıldı

3 metrelik pide 200 liraya satıldı

Yemek

3 metrelik pide 200 liraya satıldı

Kars'ta bir fırında üretilen 3 metre uzunluğundaki ramazan pidesi, 200 liraya satıldı

23 Temmuz 2013, Salı 16:08 Son Güncelleme:
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Ortakıkapı mahallesindeki  Ustam adlı fırının sahibi Kasım Topçu, çalışanları ile birlikte 6.5 kilo ağırlığında, 2 metre 75 santim uzunluğunda pide yaptı.

Pidenin yapımında 15 yumurta, 2.5 kilo susam ve 1 kilo çörek otu kullanan Topçu, ürününü açık artırma ile sattı. Halkın büyük ilgisini çeken pideye kırmızı kurdele bağlayan Kasım Topçu, "Büyük emek harcadığım pideyi 50 liradan satışa sunduk. Müşterimiz Çoşkun Alp, özel pideyi 200 liraya aldı. Talep olursa bu büyüklükte özel pideler çıkarmaya devam ederiz" diye konuştu.

14 ÇOCUKLU AİLEYE GİTTİ

Pideyi satın alan 14 çocuk sahibi Kasım Topçu, "Bu ekmek bize iftarda ancak yeter. Evdekiler büyük bir sürpriz yaşayacak. Eşim ve çocuklar pideyi görünce çok şaşıracaklar. Taşımak zor olacağı için aldığım pideyle bir fotoğraf çektirdim, sonra parçalatarak eve götürmek zorunda kaldım" dedi.

DHA  

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