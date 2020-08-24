3 milli atlet corona virüse yakalandı
3 milli atlet ve bir Türkiye Atletizm Federasyonu personelinin yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
24 Ağustos 2020, Pazartesi 23:03 Son Güncelleme:
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Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, düzenli aralıklarla yapılan Kovid-19 taramaları sonucunda üç atlet ve bir federasyon personelinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Adı açıklanmayan atletler ve federasyon üyesinin hastalık semptomları göstermediği ve bulundukları yerde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edildi.
AA
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