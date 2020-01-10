3 milyarlık vurguna oto eksper engeli

Kötü niyetli bir satıcıya denk gelenler ise kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılağa kadar varan yanıltmalarla karşı karşıya kalıyor. Bu gibi durumları önlemek için ikinci el otoda 1 Nisan 2019’da ekspertiz raporu zorunlu olmuştu.

İsteğe bağlıydı

İkinci el araç satışında, alıcı talep ederse ekspertiz raporu alınıyordu. Araçta herhangi bir sorun çıkmazsa alım-satım gerçekleşiyordu. Rapor talep etmeyenler ise aracın dış görünüşüne bakıp, satıcının sözüne güvenmek zorunda kalıyordu. Zorunluluğun başladığı 1 Nisan 2019’dan itibaren oto ekspertiz raporu düzenlenme sayısı yüzde 40 artış gösterirken, binlerce dolandırıcılık önlendi.

Gözle görülmeyen hatalar

Ekspertiz raporuyla araçta kilometre hilesi olup olmadığı tespit edilir.

Boyalı ve değişen parça olup olmadığı ortaya çıkar.

Motorda değişen olup olmadığı tespit edilir.

Elektronik arıza varsa bulunur.

Frenlerin durumu hakkında bilgi verilir.

600 bin araçta sorun çıktı

Tüm Oto Ekspertizciler Derneği (TOED) ve Oto Experim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, 2019’un 11 ayında ikinci elde 7.6 milyon devir yapıldığını belirterek, şunları söyledi: “2019’da 3 milyon 150 bin oto ekspertiz raporu verildi. Bunlardan yaklaşık 600 bin araçta pert kaydı, masraf, taksi çıkması, arıza, değişen motor gibi olumsuzluklar tespit ettik. Kimisi alımdan vazgeçerken kimisi de aracın gerçek değerinde fiyatta anlaştı. Böylece otoekspertiz sayesinde ikinci el otoda vatandaş 3 milyar lira fazla ödemekten kurtuldu.”

TSE belgesi şart

Ekspertiz raporu alırken de dikkat etmeniz gerekenler var. Her işletme bu raporu veremiyor. Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ alabilen firmalar, ekspertiz raporu düzenleyebiliyor. Orhan Ağca, bu sektörde de merdivenaltı şirketlerin bulunduğunu belirterek, “13805 TSE HYB belgesi olan güvenilir bir oto ekspertiz merkezine gitmelisiniz” dedi.

Garanti vermek zorunlu

Ekspertiz raporunun masrafı 200 liradan başlıyor. 3 ay/5 bin kilometre ikinci el otomobil garantisi verilmesi zorunlu. Orhan Ağca, “Oto ekspertiz şirketlerinin de elbette hata payı var. Örneğin 5 parça boyalı araca 3 parça boya raporu verdik. Tüketicinin mağduriyetini gidermek için bunun tazminatını ödüyoruz” dedi.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU