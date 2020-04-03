3 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

Kanal D 20.00: Arka Sokaklar

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Aslı ve İlyas, hiçbir şey olmamış gibi Hasan’ın cenazesine katılır. Mesut, Nedim’i uyarır. Rıza Baba’dan haber alan ekip, cenazeden ayrılır. Aslı ile İlyas da peşlerinden gider. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Ragıp teslim olur. Fakat Aslı, Ragıp’ı vurur. Mesut, Aslı’yı tutuklar.

TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid

Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Abdülhamid, Hechler’in tuzağından Mahmut Paşa sayesinde kurtulur. Fakat Hechler, dinamitleri yine de patlatacaktır. Abdülhamid’in emriyle Akabe’ye gidecek askerlere Zülüflü engel olur. Askerler, paşaları tutuklar. Payitahtta dinamitler patlar. Hechler, Abdülhamid’in önüne Kanun-i Esasi’yi tekrar yürürlüğe koyma şartı getirir.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler- Gönüllüler’de yarışmacıların ada macerası devam ediyor. Takımlar bugün ödül oyununda karşı karşıya gelecek.

Teve2 19.15: Kelime Oyunu

Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, renkli yarışmacıları ve merakla beklenen soruları ile hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. ‘Kelime Oyunu’nun bugünkü bölümünde; Yeliz Hanım, Dilara Hanım, İrem Hanım, Efe Bey ve Berk Bey yarışacak.

SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show

‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kızı Çiçek’i eski sevgilisi popstar Mesut ile barıştırmak isteyen Naime, Hayati ile Kudret’in Karadeniz Adliyesi’ndeki davaları, Real Madrid’e transfer olması beklenen Bahadır, yeni evli Mesut ve Burcu, konser öncesi dansöz beklerken karşılarında köçekleri gören Kazım ve ekibi, izleyenleri çok güldürecek.

CNN TÜRK 21.00: Başak Şengül ile Akıl Çemberi

‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, corona virüs ele alınacak. ‘Corona virüsün yayılışı nasıl durdurulacak?’, ‘Virüs nasıl bulaşıyor?’, ‘Türkiye ve dünyada aşı-ilaç çalışmaları ne aşamada?’... Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Aytunç Erkin ve Nedim Şener soracak; Prof. Dr. Çağrı Büke, Prof. Dr. Derya Uludüz, Prof. Dr. Başar Cander ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yanıt verecek.





ATV 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı





KANAL D 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (tekrar)





STAR TV 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin





FOX TV 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Türk İşi Dondurma





TRT 1 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"





TV8 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Program

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19.15 Oynat Bakalım

20:00 Survivor





Show TV 3 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Güldür Güldür Show (Yeni bölüm)





Kanal 7 3 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Yemin (film)

09:30 Cuma Sohbetleri

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 3 Nisan 2020 Cuma yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







