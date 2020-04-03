3 Nisan 2020 Cuma günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
3 Nisan 2020 Cuma yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 3 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
03 Nisan 2020, Cuma 08:46 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 3 Nisan 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
Kanal D 20.00: Arka Sokaklar
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın paylaştığı ‘Arka Sokaklar’da: Aslı ve İlyas, hiçbir şey olmamış gibi Hasan’ın cenazesine katılır. Mesut, Nedim’i uyarır. Rıza Baba’dan haber alan ekip, cenazeden ayrılır. Aslı ile İlyas da peşlerinden gider. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Ragıp teslim olur. Fakat Aslı, Ragıp’ı vurur. Mesut, Aslı’yı tutuklar.
TRT 1 20.00: Payitaht Abdülhamid
Bülent İnal ve Özlem Conker’in başrollerde olduğu ‘Payitaht Abdülhamid’de: Abdülhamid, Hechler’in tuzağından Mahmut Paşa sayesinde kurtulur. Fakat Hechler, dinamitleri yine de patlatacaktır. Abdülhamid’in emriyle Akabe’ye gidecek askerlere Zülüflü engel olur. Askerler, paşaları tutuklar. Payitahtta dinamitler patlar. Hechler, Abdülhamid’in önüne Kanun-i Esasi’yi tekrar yürürlüğe koyma şartı getirir.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler- Gönüllüler’de yarışmacıların ada macerası devam ediyor. Takımlar bugün ödül oyununda karşı karşıya gelecek.
Teve2 19.15: Kelime Oyunu
Ali İhsan Varol’un sunduğu ‘Kelime Oyunu’, renkli yarışmacıları ve merakla beklenen soruları ile hafta içi her gün izleyiciyle buluşuyor. ‘Kelime Oyunu’nun bugünkü bölümünde; Yeliz Hanım, Dilara Hanım, İrem Hanım, Efe Bey ve Berk Bey yarışacak.
SHOW TV 20.00: Güldür Güldür Show
‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kızı Çiçek’i eski sevgilisi popstar Mesut ile barıştırmak isteyen Naime, Hayati ile Kudret’in Karadeniz Adliyesi’ndeki davaları, Real Madrid’e transfer olması beklenen Bahadır, yeni evli Mesut ve Burcu, konser öncesi dansöz beklerken karşılarında köçekleri gören Kazım ve ekibi, izleyenleri çok güldürecek.
CNN TÜRK 21.00: Başak Şengül ile Akıl Çemberi
‘Başak Şengül ile Akıl Çemberi’nde, corona virüs ele alınacak. ‘Corona virüsün yayılışı nasıl durdurulacak?’, ‘Virüs nasıl bulaşıyor?’, ‘Türkiye ve dünyada aşı-ilaç çalışmaları ne aşamada?’... Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Aytunç Erkin ve Nedim Şener soracak; Prof. Dr. Çağrı Büke, Prof. Dr. Derya Uludüz, Prof. Dr. Başar Cander ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yanıt verecek.
ATV 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeş Payı
KANAL D 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (tekrar)
STAR TV 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin
FOX TV 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Türk İşi Dondurma
TRT 1 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 3 Nisan 2020 Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Program
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19.15 Oynat Bakalım
20:00 Survivor
Show TV 3 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Güldür Güldür Show (Yeni bölüm)
Kanal 7 3 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Yemin (film)
09:30 Cuma Sohbetleri
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 3 Nisan 2020 Cuma yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla