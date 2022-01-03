Türkiye 3 Ocak 2022 koronavirüs tablosu

3 Ocak 2022 koronavirüs tablosu

Türkiye

3 Ocak 2022 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 160 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 44 bin 869 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 20:51 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 3 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 44 bin 869 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 oldu. Bir günde toplam 368 bin 913 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 492 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,77 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 132 milyon 897 bin 714 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" dedi.

İHA


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