Türkiye 3 öğrencinin testi pozitif çıkınca diğer öğrenciler de karantinaya alındı

3 öğrencinin testi pozitif çıkınca diğer öğrenciler de karantinaya alındı

Türkiye

3 öğrencinin testi pozitif çıkınca diğer öğrenciler de karantinaya alındı

Bilecik’te, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde yatılı okuyan 3 öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sınıflarındaki 31 öğrenci, karantinaya alındı.

10 Eylül 2021, Cuma 18:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Mahallesi’ndeki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nin 10-B sınıfında yatılı okuyan 3 öğrencinin kaldıkları yurtta rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkınca sınıflarındaki 31 öğrenci de 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtildi.

DHA

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