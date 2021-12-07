Türkiye 3 otomobil birbirine girdi! Ölüler ve yaralılar var

3 otomobil birbirine girdi! Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

3 otomobil birbirine girdi! Ölüler ve yaralılar var

Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

07 Aralık 2021, Salı 18:49 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Ayancık ilçesi Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Ayancık’tan Sinop yönüne giden Recep B. (19) yönetimindeki 34 U 5437 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) yönetimindeki 06 VVR 67 plakalı otomobil çarpıştı.

Örnek’in kullandığı otomobil, savrulup, karşı yönden gelen Şeref Ş. (66) yönetimindeki 55 YC 181 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücülerden Cemil Örnek ile yanındaki Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti, Recep B., Şeref Ş. ve Fatma Ş. (59) ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Esra AKSU/AYANCIK (Sinop) (DHA)

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