Türkiye 3 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

3 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Türkiye

3 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aranmaları olduğu öğrenilen 3 terör örgütü PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

08 Şubat 2022, Salı 16:28 Son Güncelleme:
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Hudut kartalları sınırda göz açtırmıyor. Güvenlik güçleri, İpsala’daki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri H.R., H.D. ve A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 

Aranmaları olduğu öğrenilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. H.R. ile H.D., işlemlerinin ardından soruşturmalarının yürütüldüğü Adıyaman’a gönderildi.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)

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