Futbol 3 puanın sahibi Galatasaray oldu

3 puanın sahibi Galatasaray oldu

Futbol

3 puanın sahibi Galatasaray oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

20 Şubat 2021, Cumartesi 21:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emre Belözoğlu transfer stratejisini açıkladı, herkes kazanacak