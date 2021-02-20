Haberler Futbol Haberleri 3 puanın sahibi Galatasaray oldu 3 puanın sahibi Galatasaray oldu Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. 20 Şubat 2021, Cumartesi 21:01 Son Güncelleme: 20.02.2021 21:01 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Galatasaray Alanyaspor Süper Lig Yazarlarımızdan İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN NATO askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çok büyük bir çelişki Muhammed Emin Saraç için taziye mesajları yağdı Meteorolojiden bir uyarı daha! Marmaris açıklarında deprem