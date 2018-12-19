3 saat çaresizce bekledi, itfaiye kurtardı

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından köpek kurtarıldı. Olay, Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Dereye düşen köpek çamura saplandı.





3 SAAT BEKLEDİ

Yaklaşık 3 saat çamurun içinde bekleyen köpeğin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler köpeği derenin içerisinde çıkarttı. Kırıkkale Belediyesinin veterineri tarafından muayene edilen köpek hayvan barınağına bırakıldı.