3 saat çaresizce bekledi, itfaiye kurtardı

Kırıkkale’de derenin içindeki çamura saplanarak mahsur kalan köpek saatlerce çaresizce kurtarılmayı bekledi

19 Aralık 2018, Çarşamba 21:09
A A
3 saat çaresizce bekledi, itfaiye kurtardı

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından köpek kurtarıldı. Olay, Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Dereye düşen köpek çamura saplandı.


3 SAAT BEKLEDİ

Yaklaşık 3 saat çamurun içinde bekleyen köpeğin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler köpeği derenin içerisinde çıkarttı. Kırıkkale Belediyesinin veterineri tarafından muayene edilen köpek hayvan barınağına bırakıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.