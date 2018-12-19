3 saat çaresizce bekledi, itfaiye kurtardı
Kırıkkale’de derenin içindeki çamura saplanarak mahsur kalan köpek saatlerce çaresizce kurtarılmayı bekledi
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından köpek kurtarıldı. Olay, Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Dereye düşen köpek çamura saplandı.
3 SAAT BEKLEDİ
Yaklaşık 3 saat çamurun içinde bekleyen köpeğin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler köpeği derenin içerisinde çıkarttı. Kırıkkale Belediyesinin veterineri tarafından muayene edilen köpek hayvan barınağına bırakıldı.