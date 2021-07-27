Sabiha, Handan ve Ceylan... Eşleri, erkek arkadaşları veya aile içi şiddete maruz kalan yüzlerce kadından sadece 3’ü. Sabiha ve Handan kurşunlandı, yürüyemez hale geldi. Ceylan ise bıçaklandı, parmaklarındaki işlev kaybı nedeniyle mesleğini bıraktı. Onlara bunu yapanlar mahkemede ceza indiriminden faydalanmak için birbirinin kopyası ifadeler verdi:

“Amacım öldürmek değildi”, “Tahrik altında gerçekleştirdim”, “Çok pişmanım”.

SABİHA PARMAKLARINDAN OLDU

27 yaşındaki Sabiha Mutlu, henüz çocuk yaşta evlendi. Kendisi için rüya gibi başlayan evlilik kısa sürede dayak nedeniyle kâbusa döndü. Sabiha ayrılmak isteyince eşi tarafından tehdit edildi, geçtiğimiz yıl kuru sıkı tabancayla üzerine ateş edildi. 22 Mayıs 2021 günü eşi Samet Mutlu çocuğunu görme bahanesiyle yanına geldi, “İki sene yatar çıkarım” diye Sabiha’ya evin kapısında kurşun yağdırdı.

Sabiha kalçasına isabet eden kurşunlar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı, eline isabet eden kurşunlar nedeniyle de 3 parmağını kullanamaz hale geldi.

Samet Mutlu duruşmada kendisini, “Amacım öldürmek değildi”, “Tahrik altında gerçekleştirdim”, “Çok pişmanım” cümleleriyle savundu. Sabiha Mutlu, “Ayaklarımı verin” diyerek isyan etti.

HANDAN HİÇ YÜRÜYEMEYECEK

İki çocuk annesi Handan Aşkın da eşinden şiddet görüyordu. 2016 yılında boşanma davası açtı. Emre Aşkın hem eşini hem de ailesini tehdit etmeye başladı. 11 Mart 2016 günü sokakta pusu kurdu. Handan Aşkın ile ağabeyi Sedat Sevin’i, “Bunun hesabını tek tek soracağım. Sizleri tek tek öldüreceğim” diyerek kurşun yağmuruna tuttu. Handan Aşkın yüzde 96 fonksiyon kaybı nedeniyle felç oldu. Kurşunlardan biri vücudundan çıkartılamadı.

Emre Aşkın önce Asliye Ceza Mahkemesi’nde, sonra da İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yine bilindik ifadeleri tekrarladı. “Amacım öldürmek değildi”, “Tahrik altında gerçekleştirdim”, “Çok pişmanım”. Mahkeme kasten öldürmeye teşebbüsten müebbet hapisle yargıladığı Emre Aşkın’a 29 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada Emre Aşkın’a bu kez iyi hal ve pişmanlık indirimi uygulandı, 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Handan Aşkın kararla ilgili “Mahkeme onun gelecekteki hayatı üzerindeki etkisini düşünerek cezasında indirim yapmış. Peki ya benim gelecekteki hayatım ne olacak?” dedi.

CEYLAN MESLEĞİNİ BIRAKTI

Kuaför Nazir Ilgın, Beşiktaş’ta 6 Haziran 2020 günü eski sevgilisi 29 yaşındaki hemşire Ceylan Gündüz’ü darp etti. Gündüz’ün şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan Ilgın, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ilgın dışarı çıkar çıkmaz Ceylan Gündüz’e evinin önünde bıçakla saldırdı ve boğazını kesmeye çalıştı. Bıçağı tutmaya çalışan Ceylan Gündüz’ün elinde derin kesikler oluştu. Parmaklarındaki işlev kaybı nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kalan Ceylan Gündüz Adana’daki ailesinin yanına yerleşti.

Nazır Ilgın, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ilgın’ın ilk eylemine ilişkin ise “Kasten yaralama”, “Silahla tehdide teşebbüs” “Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal” ve “Tehdit” 2 yıl 2 aydan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Nazir Ilgın yargılama aşamasındaki ifadesinde şunları söyledi: “Amacım öldürmek değildi”, “Tahrik altında gerçekleştirdim”, “Çok pişmanım.”

Hürriyet-Ayşegül Usta







