Türkiye'de önemli izler bırakan Rigobert Song, 2016 yılında henüz 40 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girmişti. İlk etapta durumunun iç açıcı olmadığı söylenene Song, komadan çıkmış ve hayata tutunmuştu. Aşırı kilo kaybı nedeniyle sevenlerini korkutan Song, geçen sene Ekim ayında hastalığının etkilerini tamamen atlatıp Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına geçmişti.





Afrika Uluslar U 23 Kupası mücadelesinde Song'un çalıştığı Kamerun, Mali ile karşılaştı. Song, maçtan önce takımına "Kazanırsanız soyunma odasında dans edeceğim" diye söz vermişti. Maçı 1-0 kazanan Kamerun, Büyük Şef'in dansıyla coştu. Bu eğlenceli anlar takımdaki oyuncular ve antrenörler tarafından kaydedildi.









Song, Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giymiş ve Galatasaray'da kaptanlık yapmıştı.